Luans (4) Trommelfell droht jede Sekunde zu platzen, doch die HNO-Ärzte streiken

Luan (4) hat seit seiner Geburt Wasser im Ohr. Immer mehr habe sich über die Jahre angesammelt, auch weil die dringend notwendige OP bis jetzt nicht ermöglicht worden sei. © privat

Luans sinkendes Hörvermögen habe Diana Drews hauptsächlich an seiner Sprachentwicklung gemerkt. Im Vergleich zu Gleichaltrigen hinke ihr Sohn deutlich hinterher.

Und auch sein Verhalten habe sich geändert: "Am Anfang war es so, dass er auf eine bestimmte Entfernung nicht mehr hören konnte. Das hat sich dann so verschlechtert, dass man jetzt nicht mal mehr mit ihm sprechen kann, wenn man ihn direkt anguckt", sagt Drews gegenüber TAG24.

Die alleinerziehende Mutter ist selbst schwerhörig und hat ihm Kind ein paar Gebärden beigebracht, damit Luan sich überhaupt noch ausdrücken kann. "Ich muss ihn immer antippen und auf mein Ohr zeigen, dann weiß er, dass ich ihm etwas sagen möchte."

Eigentlich sollte Luan schon vor drei Jahren operiert werden, doch dann kam Corona dazwischen und nun ist es laut Drews der OP-Streik der HNO-Ärzte.