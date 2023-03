Mann bekommt neue Niere: Als er erfährt, von wem das Organ stammt, bricht er in Tränen aus

Delayne Ivanowski konnte sich das Leiden ihres Vaters, John, nicht länger mitansehen. Kurzerhand unterzog sie sich einigen Tests.

Von Svea Nieberg

Kirkwood (Missouri/USA) - Es sind Bilder, die nahegehen!

Als John Ivanowski realisierte, wer ihm die Niere gespendet hatte, brach er in Tränen aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/delayne_i (2) Vor etwa zwei Jahren wurde John Ivanowski mit der Nierenerkrankung IgA-Nephritis diagnostiziert. Anschließend musste er monatelang viermal die Woche zu einer vier- bis fünfstündigen Dialyse (einem Blutreinigungsverfahren), während er auf einen geeigneten Spender für das Organ wartete. Schließlich bestand die gesamte Zeit über die Gefahr, dass seine eigene Niere versagen könnte. Kein Wunder also, dass Johns Tochter, die 25-jährige Delayne, sich das Schicksal ihres Vaters nicht mehr länger mitansehen wollte. Kurzerhand unterzog sie sich heimlich einigen Tests. Nur wenige Wochen später stand fest: Sie kam als Spenderin für ihn infrage. Gegenüber ABC News begründete sie ihre Entscheidung wie folgt: "Er geht gerne mit meinem Hund spazieren und möchte all diese Dinge tun, aber jetzt ist er an eine Maschine angeschlossen. Ich finde, so sollte niemand leben müssen." Dabei war ihr komplett egal, ob er nach dem Eingriff wütend auf sie sein würde. Schließlich hatte er ihr zuvor ausdrücklich verboten, ihm das Organ zu spenden. Viel zu groß war seine Angst, dass sein Kind anschließend an Nebenwirkungen zu leiden haben könnte. Delayne war das jedoch egal. Auch wenn er sie nach der Operation aus dem Haus werfen sollte: "Wenigstens wird er ein gutes Leben führen und nicht an eine Maschine angeschlossen sein." Daraufhin folgten acht lange Monate voller Stillschweigen, in denen sie sich still und heimlich weiteren Tests unterzog.

John wusste bis zuletzt nicht, wer ihm da eine Niere gespendet hatte

Lange konnte John Ivanowski nicht wütend auf seine Tochter sein. © GoFundMe/Screenshot/Medical Bills Als der Tag der OP schließlich gekommen war, hatte John noch immer keine Ahnung, dass es sich bei der Niere um die seiner eigenen Tochter handelte. "Sie riefen mich auf der Arbeit an und sagten: 'Wir haben einen anonymen Spender', und ich ließ den Hörer fallen und dachte: 'Wollt Ihr mich verarschen?'", berichtete er von seinen Erfahrungen.

"Menschen können fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf der [Nierenwarteliste] stehen und so lange an der Dialyse behandelt werden - ich konnte es einfach nicht glauben." Erst nachdem der Familienvater die OP gut überstanden hatte, löste Delayne das Geheimnis auf - und hielt den Moment auf Video fest. Die Aufnahmen teilte sie seither auf ihrem TikTok-Account, mittlerweile wurden sie bereits mehr als 4,5 Millionen Mal angesehen. Darin sitzt John auf einem Stuhl in seinem Patientenhemd, als seine Tochter den Raum betritt, während sie selbst in ein weißes Gewand gehüllt ist und eine Tropfinfusion mit sich schiebt. Stumm betrachtet der Mann sein Kind und scheint plötzlich Verdacht zu schöpfen - sofort schießen ihm Tränen in die Augen.

Auf TikTok teilte die junge Frau ein Video des rührenden Moments: