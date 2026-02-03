Mann leidet jahrelang an einem ganz bestimmten Symptom - dann wird bei ihm Krebs festgestellt

Großbritannien - Es sollte ein ganz normaler Gesundheits -Check beim Hausarzt werden, doch dann kam alles anders. Denn: Was für Andrew Stanley (67) nun schon bekannte Wehwehchen waren, stellte sich als eine der schlimmsten Erkrankungen heraus - Krebs.

Speiseröhrenkrebs kann sich beispielsweise durch saures Aufstoßen, Schmerzen im Brustbein oder Schluckbeschwerden zeigen. (Symbolfoto) © 123rf/gheoronstan

Seine dramatische Geschichte begann 2023. Damals litt der Engländer über längere Zeit an Sodbrennen. Da es für ihn jedoch schon zur Routine geworden war, machte er sich darüber keine weiteren Gedanken. Als der 67-Jährige dann Schluckbeschwerden bekam, ging er zu seinem Hausarzt, berichtete Daily Mirror.

Nachdem sich der Buchhalter durch etliche medizinische Untersuchungen, Arzttermine und Überweisungen gequält hatte, fanden die Mediziner den Grund für seine Schmerzen. Andrew litt an Speiseröhrenkrebs - ein Schock für den 67-Jährigen und seine Frau Almut.

Neben seiner Diagnose ereilte den Buchhalter eine weitere schlechte Nachricht: Der Krebs befand sich im vierten Stadium und hatte bereits gestreut. "Mir wurde gesagt, es hätte sich ausgebreitet und ich hätte nur noch zwei Jahre zu leben", gestand Andrew im Interview.

Doch dann kam die Wendung: Dem 67-Jährigen wurde eine große Chance ermöglicht. "Anfangs gab es nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten, aber dann hatte ich das große Glück, an einer klinischen Studie im Churchill Hospital in Oxford teilnehmen zu können", berichtete Andrew.