Studie offenbart erschreckende Wahrheit über Nachteulen: So steht es um ihre Gesundheit

Dallas (Texas/USA) - Wer kennt nicht mindestens eine Person, die am Liebsten die Nacht zum Tag machen möchte. Doch aufgepasst: Wer lieber spät ins Bett geht und so abends richtig in Fahrt kommt, könnte damit stark seiner Gesundheit schaden.

Neben dem Schlaf spiele vor allem auch Nikotin eine große Rolle - laut der Studie erhöhe es ebenfalls die Wahrscheinlichkeit auf diverse Herzprobleme. (Symbolfoto) © 123rf/samwordley

Am Mittwoch veröffentlichte das in Dallas (USA) ansässige Journal of the American Heart (JAHA) die Studie "Night Owls" (Nachteulen). Getreu ihrer Bezeichnung nahmen die Forscher den sogenannte "Abend-Chronotyp" unter die Lupe und verglichen diesen mit Frühaufstehern - das Ergebnis war erschreckend.

Wie das Wissensmagazin in einer Pressemitteilung bekannt gab, litten die Nachtschwärmer deutlich häufiger an einem "schlechteren Herz-Kreislauf-Profil". Vor allem Frauen seien davon besonders stark betroffen.

"Forscher werteten Gesundheitsdaten von mehr als 300.000 Erwachsenen (Durchschnittsalter etwa 57 Jahre) aus", erläuterte JAHA in ihrer Mitteilung. Erst als die Wissenschaftler und Mediziner die Ergebnisse ausgewertet hatten, wurde ihnen das Ausmaß des "Nachteulen-Lifestyles" bewusst.

Rund 79 Prozent der Nacht-Liebhaber wiesen eine schlechtere Herzgesundheit auf, als ihre Kontrahenten. Des Weiteren stellten die Forscher fest, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall deutlich höher lag, als bei den Frühaufstehern.