Nach falscher Diagnose: Patientin (†16) stirbt mit starken Kopfschmerzen

Isabel Connolly-Wellock starb auf tragische Weise am 31. März, kurz nach Mitternacht. Einer der Intensivmediziner in der behandelnden Klinik sagte, er hätte noch nie gesehen, dass sich der Zustand einer Patientin so schnell verschlechterte.

Als die junge Frau am 30. März auch noch sehr hohes Fieber bekam - ihre Körpertemperatur stieg auf 40 Grad - brachte ihre Mutter sie in ein Krankenhaus. Dort brach Isabel nach fünf Minuten zusammen.

Im Krankenhaus brach die Patientin zusammen und starb wenig später. (Symbolbild) © 123rf.com/spotmatikphoto

Doch die Familie des Teenagers wollte wissen, warum die Hausärztin Isabels lebensbedrohlichen Zustand nicht erkannt hatte, und zog vor Gericht. Bei der Anhörung der zuständigen Gerichtsmedizinerin am gestrigen Mittwoch sagte diese aus, sie habe festgestellt, dass es "keine Versäumnisse" während der Untersuchung gegeben habe. Sie kam deshalb zu dem Schluss, dass Isabel eines natürlichen Todes gestorben sei.

Dabei hatte der Teenager bereits seit dem 27. März über Kopfschmerzen geklagt. Außerdem wurde bei ihr eine abnormale Herzfrequenz von 139 Schlägen pro Minute festgestellt.

Dies sei jedoch auf ihre Panik wegen der bevorstehenden Prüfungen und eine vorherige Erkältung zurückgeführt worden, hieß es in der Anhörung.

Die Hausärztin behauptete darüber hinaus, sie habe bei Isabel gezielt nach Anzeichen einer Meningitis gesucht. Aber ihre Körpertemperatur, der Puls und auch der Sauerstoffgehalt im Blut hätten sich wieder normalisiert. Ferner zeigte die Patientin keine Lichtempfindlichkeit.

Wegen Isabels steifem Nacken meinte die Hausärztin nur, dass die Schülerin in der Nacht zuvor wohl "in einer komischen Position geschlafen" hatte, was möglicherweise die Steifheit verursacht habe. Auch seien ihre Kopfschmerzen nicht mehr so schlimm gewesen. Zum Schluss erklärte sie, sie könne sich nicht erinnern, dass Isabel über ein schlaffes Auge geklagt hätte.

Sie riet sie der Schülerin, nach Hause zu gehen, Paracetamol gegen die Kopfschmerzen einzunehmen und ein Nasenspray zu verwenden. Wenige Stunden später war Isabel tot. Ein Urteil steht noch aus.