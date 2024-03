Nach Fehldiagnose! Arzt ist beunruhigt und rettet Mädchen (15) das Leben

In Italien hatte ein Arzt (70) nach einer Diagnose ein ungutes Gefühl und untersuchte eine junge Patientin noch einmal. Das rettete einer 15-Jährigen das Leben. (Symbolbild) © 123rf.com/peopleimages12

Der 70-jährige Chirurg ist zwar bereits pensioniert, arbeitet jedoch auch weiterhin, um die Ärzte in den Notaufnahmen zu unterstützen. Am Mittwoch behandelte der Mediziner eine 15-Jährige, die mit hohem Fieber in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Fermo, rund 250 Kilometer nordöstlich von Rom, kam.

Aufgrund der Symptome diagnostizierte er bei dem Mädchen namens Giulia Moreschini zunächst eine schwere Grippe und schickte die Familie um 3 Uhr morgens wieder nach Hause.

Doch der Arzt, der in jener Nacht Dienst hatte, war trotzdem beunruhigt. Denn der Teenager hatte nicht nur hohes Fieber, sondern spürte auch seine Beine nicht, berichtete das Portal Il Resto del Carlino.

Seine 40-jährige Erfahrung als Arzt sagte ihm, dass sein Untersuchungsergebnis vielleicht nicht stimmte und er sich bei der Diagnose geirrt hatte.

Vier Stunden später - am frühen Morgen und nach Dienstende - machte sich der Arzt auf den Weg zu dem Mädchen und rettete seiner jungen Patientin damit das Leben!