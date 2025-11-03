Neue Regelungen in der Kritik: Fast jede zweite Hebamme denkt ans Aufhören

Deutschland - Seit dem 1. November gilt eine neue Gebührenordnung, die freiberufliche Hebammen um ihre Existenz bangen lässt.

Diana Schmidt, Vorsitzende des Hebammenlandesverbandes Thüringen. (Archivbild) © Annett Gehler/dpa

Durch den neuen Vertrag verändert sich der Berufsalltag der Hebammen grundlegend. Laut einer aktuellen Hebammenstudie denken 43,64 Prozent der Geburtshelfer über einen Wechsel ihres Berufs nach.

Denn nun müssen sämtliche Leistungen in Fünf-Minuten-Schritten abgerechnet und jede Tätigkeit minutengenau dokumentiert werden, was einen hohen bürokratischen Aufwand bedeutet.

Pauschale Honorare gehören damit der Vergangenheit an. Trotz steigender Stundensätze bringt die Neuregelung vor allem Nachteile mit sich.

Ein Hausbesuch lohnt sich demnach erst ab einer Einsatzdauer von 40 Minuten, erklärt Diana Schmidt, Vorsitzende des Hebammenlandesverbands Thüringen, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Damit verdienen viele Hebammen weniger als zuvor. Die neue Struktur zwingt viele, ihre Arbeitsweise grundlegend zu überdenken, wodurch das eigentliche Ziel, junge Familien auf ihrem Weg zu begleiten, zunehmend in den Hintergrund rückt.