Neue Studie: Dieses Wundergewürz schützt sogar vor Demenz

Teheran (Iran) - Zimt nutzen die meisten Menschen in Deutschland zur Verfeinerung von süßen Naschereien wie Keksen, Kuchen oder gar einer heißen Schokolade. Das Gewürz hat darüber hinaus aber auch einige positive Effekte auf den Körper, die gar nicht mal so ohne sind!

Die sogenannten In-vivo-Studien, bei der real lebende Organismen wie Menschen, Nagetiere oder andere Tiere untersucht wurden, haben ergeben, dass sich die in Zimt enthaltenen Bestandteile wie Eugenol, Zimtaldehyd und Zimtsäure positiv auf die kognitive Funktion des Gehirns auswirken.

Ein Forscherteam der "Birjand University of Medical Sciences" im Iran hat die zahlreichen Studien , die sich mit der Wirkung von Zimt auf die Gehirnleistung befassen, ausgewertet und ihnen recht gegeben: Der Genuss von Zimt wirkt sich positiv auf Lernfähigkeit und Gedächtnis aus!

Heute wird das Gewürz als Stange oder Pulver hauptsächlich in der orientalischen bis asiatischen Küche verwendet und wird auch gerne in Getränken wie dem beliebten Gewürztee Chai verwendet.

Ein Chai Latte am Morgen anstelle eines Kaffees hat einen sanften, magenschonenden Effekt und steigert die Konzentration. Perfekt, um in den Arbeitstag zu starten! (Symbolfoto) © 123RF/greenartphotography

In vielen der Studien wird Zimt als Wundergewürz für "Jung und Alt" beschrieben. Es helfe der Konzentration sowie dem Gedächtnis und könne teilweise eine beruhigende Wirkung bei den Testpersonen erzielen.

Besonders in Prüfungsphasen, die an Schulen und Universitäten für viel Stress sorgen, könnte sich der regelmäßige Verzehr von Zimt also bezahlt machen.

Bei älteren Menschen sollen einige der Studien belegt haben, dass die Rinde des Zimtbaumes das Risiko, an Demenz zu erkranken, deutlich reduziere.

Zwischen den einzelnen Studien kam es jedoch auch zu einigen Abweichungen. Nicht alle Tests konnten eine eindeutige Leistungssteigerung des Gehirns feststellen. Mehrheitlich gehen die Wissenschaftler aus dem Iran aber davon aus, dass Zimt einen positiven Effekt auf Lernen, Konzentration und das Gedächtnis hat.

Die Forscher hoffen deshalb, dass weitere Studien und Tests zu diesem Thema kommen. Denn womöglich könne das Gewürz ein Schlüssel zur Bekämpfung neurologischer Krankheiten und Lernschwierigkeiten sein.