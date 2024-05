Immer mehr Schlaganfall-Opfer in NRW: 10.400 Tote, doch Köln überrascht!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2022 gut 10.400 Personen an einem Schlaganfall gestorben.

Ein Patient wird auf einer Intensivstation versorgt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg um 3,4 Prozent, berichtete das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf. Rund 56 Prozent der an dieser Todesursache Gestorbenen waren Frauen.

Zwei Drittel der an Schlaganfall Gestorbenen seien 80 Jahre oder älter gewesen, nur 1,3 Prozent waren den Angaben zufolge noch keine 50 Jahre alt. In rund 32 Prozent der Todesfälle sei ein Hirnschlag ursächlich gewesen.

Trotz der gestiegenen Fallzahlen im Jahresvergleich hat sich der Anteil von Schlaganfall-Sterbefällen in NRW in den vergangenen Jahren weiter verringert.

Wurde 2012 noch bei 6,3 Prozent aller Todesfälle ein Schlaganfall als Todesursache festgestellt, so lag dieser Anteil 2022 bei 4,4 Prozent (2021: 4,6 Prozent).