Nicht auf Warn-Apps oder das Internet verlassen: Medizinerin warnt vor dem Pilz-Sammeln

Leipzig - In der Pilzsaison ist Vorsicht geboten, immerhin gibt es allein in Deutschland mehr als 150 giftige Pilzarten. Kennt man sich nicht gut aus, kann man also sogar auf der Intensivstation landen. Im Interview mit dem Helios Park Klinikum Leipzig gibt Dr. med. Constanze Fehske, Oberärztin im Notfallzentrum, einige Tipps für Laien.