100.000 Dollar für Beauty-OPs: Doch diese Real-Life-Barbie hat noch nicht genug!

Gold Coast (Australien) - Mit 100.000 Dollar könnte man so einiges anstellen. Jazmyn Forrest (25) hat das viele Geld in ihren Körper investiert und sich nach ihren Vorstellungen umoperieren lassen. Allerdings hat die Australierin noch nicht genug.

Auf TikTok zeigt sie alle Seiten ihrer Transformationen - auch die unschönen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jazmyn..forrest

Ihrer Meinung nach würden andere deutlich netter mit ihr umgehen seitdem sie sich künstlich verändern lassen hat und "heiß" wurde. Ohne ihre Transformation hätte sie es im Leben nicht weit geschafft, ist sich die Blondine sicher.

"Ich habe Mädchen mit falschen Brüsten gesehen und bemerkt, wie die hübschen Frauen viel besser behandelt wurden", so Jazmyn. "Von da an wusste ich, dass ich in meinen Körper investieren musste." Insgesamt steckte sie bisher etwa 100.000 US-Dollar (umgerechnet rund 92.500 Euro) in ihr Aussehen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Die Australierin hat nach eigenen Aussagen eine lange Liste mit "Traumoperationen", denen sie sich in baldiger Zukunft unterziehen will, um immer mehr wie eine "echte Barbie-Prinzessin" auszusehen. "Es lohnt sich, in Ihren Körper und Ihr Gesicht zu investieren, denn das ist es, was die Welt sieht."

Was andere über ihre Transformation denken, sei Jazmyn völlig "egal". "Ich mache das alles für mich, ich sehe mich selbst mehr als alle anderen." Auch wenn die 25-Jährige viel Wert auf ihr Äußeres legt, sind ihr die inneren Werte trotzdem wichtig. "Ich denke jedoch immer noch, dass es immer das Wichtigste ist, ein netter Mensch zu sein."