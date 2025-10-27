Wegen zu viel Bürokratie: Krankenkassen laufen die Optiker davon

Dresden - Sachsens Augenoptiker geben sich uneinsichtig angesichts von hohem Bürokratieaufwand und geringen Umsätzen: Immer mehr Betriebe ziehen sich aus der Versorgung der gesetzlich Versicherten zurück.

422 Augenoptikerbetriebe waren zum 30. Juni 2025 in Sachsen registriert. © imago/Panthermedia

Bundesweit bieten 17 Prozent der inhabergeführten Augenoptikbetriebe keine Krankenkassengeschäfte mehr an.

Weitere 17 Prozent planen ihren Ausstieg aus diesem Geschäftsfeld, ergab eine Umfrage vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen.

"Da vor allem die inhabergeführten Betriebe schwer sehbeeinträchtigte Personen mit vergrößernden Sehhilfen und Kontaktlinsen versorgen, ist die flächendeckende Versorgung von Menschen, die in besonderem Maße auf eine Sehhilfe angewiesen sind, gefährdet", sagt Obermeister Uwe Riegler vom Verband Mitteldeutscher Augenoptiker- und Optometristen.

Er führt in Dresden-Gruna die "Brillen Galerie".