Schlimmer als Heroin: Ab so viel Konsum ist es eine Pornosucht

Dresden - Pornografie ist für den einen oder anderen ein netter Zeitvertreib oder vielleicht sogar Inspirationsquelle, um die gemeinsamen schönen Stunden, die oft nur schöne Minuten sind, weiterzuentwickeln. Allerdings lauern hinter dem Pornografie-Konsum erhebliche Gefahren, die sich langsam in den Alltag einschleichen und das Leben zur Hölle machen können.

Laut der Techniker Krankenkasse sind etwa 500.000 Menschen in Deutschland pornosüchtig. Wenn Ihr Euch gerade fragt, ab wie viel Pornokonsum man von einer Sucht sprechen kann, liegt vielleicht bereits ein problematischer Konsum vor.

Diese Überflutung an neuen sexuellen Reizen kann Konsumenten dazu bringen, dutzende Porno-Tabs im Browser zu öffnen, die alle noch gesehen werden müssen. Quasi so, wie das Rattenmännchen bis zur völligen Erschöpfung jedes neu präsentierte Rattenweibchen begatten möchte.

Pornografie trägt zur Vereinsamung in der Gesellschaft bei. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

Der Coolidge-Effekt erklärt übrigens auch, warum etwa drei Viertel aller Pornosüchtigen Männer sind.

The Inquistive Mind berichtet zwar von Studien, dass das Gehirn der Frauen in gleicher Weise auf erotische Bilder anspricht wie das der Männer, aber die Reaktion darauf variiert. Ihre körperliche Reaktion geht bei Männern mit ihrer psychischen Reaktion Hand in Hand.

Das Gleiche ist bei Frauen seltener zu beobachten. Also auf die Erkenntnis "das ist attraktiv" folgt seltener ein echtes körperliches Verlangen, was bei Männern bekanntlich manchmal sichtbar ist.

Hinzu kommt, dass die Pornoindustrie auf männliche Konsumenten ausgerichtet ist und die Geschlechter im Durchschnitt auf andere sexuelle Reize intensiver "anspringen".

Pornosucht geht mit einer Reihe von Problemen für die Betroffenen, für die Beziehungen und die Gesellschaft einher. Paradoxerweise kann der Spaß am Sex verschwinden, manche Männer werden sogar impotent und können sexuelle Erregung nur bei immer härterem Material erleben.

Das immer weniger Beziehungen geführt werde, ist auch auf den wachsenden Pornokonsum zurückzuführen.