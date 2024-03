Schon Tausende Tote: Warnung vor diesem Schmerzmittel!

Das Schmerzmittel Pregabalin forderte in Großbritannien zahlreiche Todesopfer. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Es wird als Krampflöser bei epileptischen Anfällen eingesetzt, soll angstlösend wirken und Nervenschmerzen lindern.

Nicht nur in Großbritannien, auch in Deutschland gehört Pregabalin zu den am häufigsten eingenommenen Schmerzmitteln und wird millionenfach verschrieben.



Eine neue Studie lässt nun allerdings die Alarmglocken schrillen!



Nach einer Recherche der Sunday Times sind im Vereinigten Königreich alleine in den vergangenen fünf Jahren rund 3400 Menschen nach der Einnahme von Pregabalin verstorben.

Während die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Medikament vor zwölf Jahren noch bei neun lag, stieg sie im Jahr 2022 bereits auf 780 an, so das schockierende Ergebnis der Untersuchung.

Das sei der schnellste Anstieg an Todesopfern durch Betäubungsmittel in der Geschichte des Landes.