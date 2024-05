Sind tabakfreie Nikotinbeutel noch gefährlicher als Zigaretten?

Tabakfreie Nikotinbeutel sind in Deutschland verboten - können aber online gekauft werden. © Robert Michael/dpa

Diese seien in Deutschland zwar verboten, unter Jugendlichen aufgrund der Werbung in sozialen Medien aber trotzdem verbreitet, erläuterten Fachleute von der Tabakambulanz der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Zusammen mit dem Bundesamt für Risikobewertung (BfR) hatten sie untersucht, welche Nikotinmengen diese Produkte abgeben und welche Auswirkungen das auf den menschlichen Körper hat.



Tabakfreie Nikotinbeutel enthalten dem BfR zufolge ein Pulver, das aus Nikotinsalzen und Trägerstoffen besteht. Diese werden unter die Oberlippe geklemmt - sind den Forschenden zufolge also unauffällig und überall einsetzbar.

In der Studie, die im Fachblatt "Frontiers in Pharmacology" veröffentlicht wurde, testeten die Forschenden Beutel verschiedener Marken mit deklarierten Nikotingehalten von 6, 20 und 30 Milligramm an 15 Menschen, die regelmäßig Zigaretten rauchen.

Dabei zeigte sich dem Forscherteam zufolge, dass die Produkte hohe Nikotinmengen abgeben können - zum Teil sogar höhere als Zigaretten.