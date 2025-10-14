Sprunghafter Anstieg: Gesundheitsbehörde warnt vor mehr Borreliose-Fällen in Bayern

Erlangen - In Bayern sind im Jahr 2025 deutlich mehr Borreliose-Fälle gemeldet worden als in den Vorjahren. Bis Anfang Oktober habe man bereits gut 4800 Fälle der Infektionskrankheit registriert, teilte ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen, darunter die bakterielle Lyme-Borreliose und FSME. © Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Im Vorjahreszeitraum waren rund 3500 Fälle, im Vergleichszeitraum 2023 etwas mehr als 2.900 Borreliose-Infektionen der Behörde mitgeteilt worden.

Generell schwanke die Zahl der gemeldeten Infektionen mit Lyme-Borreliose meist zwischen etwa 3000 und 6000 Fällen pro Jahr, erklärte der LGL-Sprecher.

Allerdings würden der Landesbehörde eigenen Erkenntnissen zufolge längst nicht alle Fälle übermittelt, sodass die tatsächliche Zahl der Infektionen um ein Vielfaches höher liegen dürfte.

Die Lyme-Borreliose wird durch ein Bakterium namens Borrelia burgdorferi ausgelöst und geht in Deutschland vornehmlich durch Zecken auf den Menschen über.

Sie gilt als häufigste durch Zeckenstiche übertrage Krankheit – noch vor der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Anders als gegen FSME gibt es gegen Lyme-Borreliose bislang keine Schutzimpfung.