Studie warnt: Billig-Medikamente können gefährlich sein

USA - Ein großer Teil der weltweiten Arzneimittelversorgung beruht auf günstigen Medikamenten, die immer öfter in Schwellenländern produziert werden. Welche Auswirkungen das auf die Qualität haben kann, zeigte jetzt eine Studie.

Einige Billig-Medikamente sind riskanter als andere. © 123RF/irenmoroz

Die Studie wurde am Donnerstag in der Fachzeitschrift Production and Operations Management veröffentlicht. Sie stammt von verschiedenen Wissenschaftlern aus den USA und warnt vor bestimmten billigen Medikamenten - auch Generika genannt.

Bei Generika handelt es sich um Wirkstoffe, deren Patentschutz abgelaufen ist. Diese sind dann nicht mehr nur als Markenmedikament zu haben, sondern auch als entsprechende Billigvariante.

Damit tragen sie wesentlich zur weltweiten Gesundheitsversorgung, vor allem in ärmeren Ländern, bei.

Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich die Produktion dieser Arzneimittel immer mehr in Schwellenländer wie beispielsweise Indien verlagert.