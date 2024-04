Tausende Tumore auf der Haut: Frau leidet unter extrem seltener Krankheit

Trinidad und Tobago - Charmaine Sahadeo (42) leidet an einer seltenen Krankheit namens Neurofibromatose Typ 1 . Sie verursacht lebensbedrohliche Tumore, die überall auf ihrem Körper wachsen.

Charmaine Sahadeo (42) zusammen mit ihren beiden Söhnen. © Facebook/Instagram/Charmaine Sahadeo

Nicht selten wird Charmaine wegen ihres Aussehens auf der Straße angepöbelt. Die 42-Jährige leidet an der genetisch bedingten Multiorganerkrankung NF1, die auch als Von-Recklinghausen-Krankheit bezeichnet wird.

Charmaine trägt zahlreiche gutartige und bösartige Tumore auf der Haut - sogenannte Neurofibrome.

Mit 13 Jahren bemerkte Charmaine erstmals kleine Neubildungen in ihrem Gesicht. Knapp drei Jahrzehnte später hatte sich ihr Zustand jedoch so extrem verschlimmert, dass sie Angst hatte, zu ersticken und im Notfall nicht mehr um Hilfe rufen zu können.

Im Laufe ihres Lebens hatten sich immer mehr Wucherungen auf ihrer Kopfhaut, in ihrem Mund, in ihrem Gesicht sowie an Armen, Beinen, Gesäß, Brüsten und Genitalien gebildet.



Den Tumor in ihrem Mund hatte sie auf den Namen "Frank" getauft, er erschwerte ihr zunehmend das Essen. Auch die Benutzung der Toilette wurde für Charmaine zur Herausforderung. Um urinieren zu können, musste sie erst mehrere Tumore beiseiteschieben.

Doch Charmaine wollte sich nicht mit ihrer Erkrankung zufriedengeben, sondern sich endlich wieder zurück ins Leben kämpfen.