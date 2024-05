Arzt verrät seinen coolen Trick, um schnell einzuschlafen

Viele Menschen leiden an chronischen Schlafstörungen und plagen sich entweder jeden Tag oder an den meisten Tagen in der Wochen mit Problemen beim Einschlafen.

Viele Menschen schlafen immer schlechter und weniger, insbesondere weil sie noch spät auf Bildschirme von Handys, Laptops oder Fernsehern schauen. Dabei ist es wichtig, sich vor dem Schlafen zu entspannen. (Archivbild) © Christoph Soeder/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Dr. Scott Walter erklärte einige Möglichkeiten, wie diese Technik ausgeschöpft werden kann: "Man denkt einfach an zufällige Wörter oder Objekte, die nichts miteinander zu tun haben", sagte er. "Zum Beispiel Kuh, Blatt, Sandwich, Butter, Leber und solche Dinge. Nur zufällige Wörter, die keinen Sinn ergeben."

Eine andere Strategie besteht darin, einen Buchstaben des Alphabets auszuwählen und "Euren Herzschlag zu zählen. Alle acht Schläge denkt man an ein Wort, das mit diesem Buchstaben beginnt."

Zum Beispiel stellt man sich zunächst nur Wörter vor, die mit dem Buchstaben R beginnen, etwa "Ratte", "Ruhe", "Rose". Wenn Euch dann keine weiteren "R"-Wörter einfallen, wechselt Ihr zu beispielsweise "E" und so weiter. Das Einschlafen sollte damit nur zehn bis 15 Minuten dauern.

"Eine Technik wie Cognitive Shuffling kann das Nervensystem dabei unterstützen, sich zu entspannen und in den Schlaf zu fallen", sagte die Neurowissenschaftlerin Dorsey Standish gegenüber der Plattform Eat This, Not That!

Wenn Ihr mit dieser Technik trotzdem keine Entspannung und keinen Schlaf findet, könnt Ihr "andere achtsame Schlaftechniken wie tiefes Atmen mit ausgedehntem Ausatmen" ausprobieren, riet Standish.

Wichtig ist dabei vor allem, nicht zu viel nachzudenken.