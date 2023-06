Teenager (17) mit seltener Krankheit kann sich nur im Schlaf bewegen

Für Chelsea Speirs (17) entwickelte sich der äußerst schwächende und lebensverändernde Zustand aus dem Nichts. © Screenshot gofundme.com

Chelsea leidet an einer sogenannten funktionellen neurologischen Störung (FNS). Diese tritt auf, wenn es zu einer Fehlanpassung der Informationsverarbeitung im Gehirn kommt. Konkret besteht eine Unterbrechung zwischen dem Senden und Empfangen von Informationen durch das Gehirn an den Rest des Körpers.

Am 18. Juni 2022 veränderte ein einfaches Magen-Darm-Virus das Leben der jungen Frau aus dem Nichts. Die damals noch 16-Jährige aus Hornsby, einem Vorort von Sydney, wurde danach immer schwächer.

Nur vier Tage später erhielt sie die Diagnose FNS, schrieb Chelseas Tante, Tai Leckenby, auf gofundme.com. Dort hat sie eine Spendenseite für ihre Nichte eingerichtet, um die medizinischen Kosten für das Mädchen decken zu können, die die Familie für die häusliche Pflege benötigt.

Denn Chelsea ist mittlerweile fast völlig bewegungslos und scheinbar in ihrem eigenen Körper gefangen. "Sie kann ihre Finger und Hände leicht bewegen", zitiert 9 News ihre Mutter, Meredith Speirs. Auch ein leichtes Nicken oder den Kopf schütteln seien möglich, um "ja" oder "nein" auszudrücken.

Das alles ändere sich jedoch dramatisch, wenn Chelsea schläft. "Sie dreht sich um und bewegt sich. Sie hört nicht auf, sich zu bewegen", sagte Speirs weiter. Dann sei sie sogar in der Lage, eine Decke über ihren Körper zu ziehen.

Doch je leichter der Schlaf werde, desto langsamer würden auch Chelseas Bewegungen. "Von dem Moment an, in dem sie aufwacht", könne sie sich nicht mehr bewegen. Ihre Angehörigen müssten sie dann in eine für die junge Frau angenehme Position drehen, in der sie den Tag verbringt.