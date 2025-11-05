Tödliche Wechsel-Wirkungen: Amt warnt von Potenzmittel aus dem Internet

Koblenz - Potenzmittel mit lebensgefährlichen Wirkstoffen: Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz warnt vor dem im Internet bestellbaren Potenzmittel Black Horse.

Das Mittel kann Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Schwindel verursachen. In Verbindung mit anderen Medikamenten ist es lebensgefährlich. © Landesuntersuchungsamt in Koblenz

"Was das Mittel so gefährlich macht: Den Käufern wird verschwiegen, dass Tadalafil enthalten ist", schreibt das Amt.

"Dabei kann der Wirkstoff Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungs- und Sehstörungen hervorrufen."

Tadalafil sei in Deutschland zulassungs- und verschreibungspflichtig und werde unter ärztlicher Aufsicht bei Erektionsstörungen eingesetzt.

"Bei gleichzeitiger Einnahme mit einer Reihe von Herzmedikamenten drohen sogar lebensgefährliche Wechselwirkungen", hieß es.