Zwölf Liter Cola am Tag! Nun ist Dawid nicht mehr wiederzuerkennen

Brandfort (Südafrika) - Zwölf Liter Cola! Was bei manchen der Verzehr pro Jahr ist, stand bei einem Pärchen aus Südafrika auf der Tagesordnung - mit Folgen. Beide waren stark übergewichtig, legten nun aber eine beeindruckende Transformation hin.

Dawid Lombard (39) ist nicht mehr wiederzuerkennen. Er hat mehr als 150 Kilo abgenommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dawid.lombard.3

Dawid Lombard (39) und seine Frau Rose-Mari brachten beide zusammen 440 Kilogramm auf die Waage, litten unter anderem unter Bluthochdruck und Diabetes.

Neben den Unmassen an Cola gab es auch jede Menge Fast Food. "Auf dem Weg zu McDonald's hielten wir bei KFC für einen Snack an, und wenn wir abends Lust auf etwas Süßes hatten, aßen wir Schokolade", erzählt Dawid "The Sun".

Und auch sein Sohn Divan (10) nahm immer mehr zu, wurde in der Schule aufgrund seines Gewichtes gemobbt. Für die Familie ein Tiefpunkt, der sie im September 2024 zum Umdenken anregte.

Rose-Mari wandte sich an eine Praxis, die Menschen beim Erreichen ihres Wunschgewichts unterstützt.

Und tatsächlich: Innerhalb von 18 Monaten reduzierte Dawid sein Gewicht von 298 auf 114 Kilo. Seine Frau startete mit 140 und verlor 81 Kilo.