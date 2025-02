Trauriger Rekord: Sachsen-Anhalt hat höchste Krebssterberate

Magdeburg - Die Zahl der Krebstoten in Sachsen-Anhalt ist gestiegen – und das Bundesland bleibt trauriger Spitzenreiter. Welche Krebsarten besonders häufig tödlich verliefen.

Sachsen-Anhalt ist der traurige Spitzenreiter bei Krebstoten. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltkrebstages mitteilte, starben im Jahr 2023 rund 3600 Frauen und 4700 Männer an den Folgen einer Krebserkrankung - 59 Frauen und 43 Männer mehr als 2022.

Damit bleibt das Bundesland der Statistik zufolge trauriger Spitzenreiter: Mit über 380 Krebstoten pro 100.000 Einwohner lag die Sterberate etwa 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 270 Fällen.

Krebs war 2023 für rund jeden vierten Todesfall in Sachsen-Anhalt verantwortlich. Besonders betroffen waren ältere Menschen: Mehr als die Hälfte der Verstorbenen war über 75 Jahre alt.

Am häufigsten führten Krebserkrankungen der Verdauungsorgane zum Tod. Mehr als 2600 Menschen starben 2023 an Tumoren in Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse oder Leber – das entspricht etwa einem Drittel aller Krebstoten.