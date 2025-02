Tuberkulosefall an einer Schule im Kyffhäuserkreis aufgetreten

Ebeleben - An einer Schule im Kyffhäuserkreis ist ein Tuberkulosefall aufgetreten.

An einer Schule in Ebeleben ist ein Fall von Tuberkulose aufgetreten. Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe derzeit aber nicht. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärte, ist die Staatliche Gemeinschaftsschule in Ebeleben betroffen. Ob es sich um einen Schüler oder einen Lehrer handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Derzeit werden den Angaben nach potenzielle Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt ermittelt und eine mögliche Ansteckung getestet. Darüber hinaus seien alle Eltern über den Tuberkulosefall informiert worden, heißt es.

Der Unterricht werde weiterhin ganz normal fortgesetzt, da aktuell kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, betont die Behörde.

Die Tuberkulose (TBC) ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Die Erreger werden in den meisten Fällen über die Luft, also zum Beispiel durch Husten oder Niesen, von Mensch zu Mensch übertragen und können verschiedene Organe befallen. Mit Abstand am häufigsten erkrankt die Lunge.