Uniklinik Leipzig sucht Dicke für Abnehm-Studie

Per Los werden die Probanden nach eingehender Untersuchung drei Therapie-Gruppen zugeteilt.

In Deutschland ist ein Viertel der Erwachsenen stark übergewichtig. Das heißt, ihr Body-Mass-Index reißt die 30 (kg/qm). Und genau solche Menschen sucht das UKL aktuell für seine Studie "DOC Weight 2.3".

"Die Formula-Diät umfasst eine achtwöchige Phase, in der ausschließlich ein spezieller Shake konsumiert wird. Trotz einer deutlich geringeren Kalorienmenge, als man sonst zu sich nimmt, hält sich in dieser Phase durch die Spezialernährung der Hunger in Grenzen", erklärt Schlögl.

Die beiden anderen sind Vergleichsgruppen ohne Formula-Diät.

Sollte die Studie erfolgreich verlaufen, rücke die Chance näher, dass das Programm in die Regelversorgung überführt werde, so Schlögl. Heißt: Patienten mit Adipositas hätten dann Anspruch auf Finanzierung durch ihre Krankenkasse.

Bewerbungen für die Studie werden per E-Mail entgegengenommen: DW@uniklinik-leipzig.de