Von Sonnenbrand bis Katzenbiss: Erste Hilfe bei kleinen Verletzungen

Deutschland - Am Strand zu lange in der prallen Sonne gelegen, vom Camping-Trip eine Zecke mitgebracht oder beim Grillen in eine Glasscherbe getreten? Kleine Verletzungen sind schnell passiert - sowohl im Alltag als auch im Urlaub. Doch wie behandelt man sie selber und wann sollte doch lieber ein Arzt konsultiert werden?