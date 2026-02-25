Vor Gericht geht's um die Wurst: Macht Rote Bete das Fleisch schöner als erlaubt?

München - Rote Bete soll Biofleisch eine leckere Farbe geben - aber darf sie das? Damit befasst sich nun das Verwaltungsgericht in München .

Hat Rote Bete etwas in Fleischprodukten zu suchen? Mit dieser Frage befasst sich das Verwaltungsgericht München. © Friso Gentsch/dpa

Das Gericht muss klären, ob ein Fleischverarbeitungsbetrieb, der Bio-Produkte herstellt, gegen das Verbot von nicht zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffen verstößt, wenn Wurstbrät mit Rote-Bete-Saft oder -Pulver vermischt wird.

Der Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk blickt gespannt auf das Gerichtsverfahren, wie die stellvertretende Geschäftsführerin Svenja Fries sagt. Ihren Angaben zufolge gibt es zwei Gründe, Rote Bete in der Fleischproduktion einzusetzen - zum Beispiel als natürlicher Farbstoff, um eine Wurst einzufärben.

Vor allem im Biobereich werde das Gemüse als Nitratersatz eingesetzt. Denn Rote Bete enthält viel Nitrat, das sich mit zu Nitrit abbauen kann - und dieses wird für die sogenannte Umrötung benötigt. Ohne die Zugabe von Nitrit, das sonst vor allem in Form von Nitritpökelsalz zugesetzt wird, wären Fleischerzeugnisse grau - und nicht rot oder rosa.

Weil der Zusatz von diesem Salz bei einigen Bio-Anbauverbänden nicht zugelassen ist, behelfen sich manche Hersteller mit der Zugabe von Gemüsepulver und geben das Nitrat so auf natürliche Weise zu.