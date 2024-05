Zahl der HIV-Diagnosen steigt an: Gerlach mahnt zum "konsequenten Schutz"

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (38) möchte die Gefahren von HIV und AIDS wieder ins Bewusstsein rücken. © Peter Kneffel/dpa

Ein Sprichwort – vor allem im Bezug auf Gesundheitsvorsorge – lautet: "There is no glory in prevention" ("Es gibt keinen Ruhm in der Prävention"). Wenn man etwas verhindert, sieht nun einmal niemand, welche Schäden es gegeben hätte.

Vor diesem Problem stehe man auch im Bereich der HIV-Präventionsarbeit.

"Eine HIV-Infektion ist heutzutage gut behandelbar, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. HIV-Medikamente unterdrücken die Vermehrung der Viren im Körper und verhindern so das Auftreten von AIDS. Das ist eine wirklich gute Entwicklung. Die aber leider auch dazu führt, dass HIV und AIDS in der Öffentlichkeit oft nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen werden", so Gerlach.

Die Folge: Menschen würden den Eindruck gewinnen, dass man sich gar nicht mehr so intensiv schützen müsse. Doch genau das sei eine Fehleinschätzung, so die Ministerin. "Die aktuellen Zahlen machen klar, dass es im Kampf gegen HIV und die Immunschwächekrankheit AIDS keinen Grund zur Entwarnung gibt. Vielmehr ist weiter ein konsequenter Schutz vor einer Ansteckung notwendig."

2021 wurde bei 310 Menschen in Bayern das HI-Virus neudiagnostiziert. 2022 waren es bereits 512 Personen neue Fälle. 2023 stieg die Zahl um weitere 645 Menschen. Eine eindeutige Erklärung für diesen Anstieg gäbe es nicht.