Zwölf Liter Cola am Tag! Nun ist Dawid nicht mehr wiederzuerkennen
Brandfort (Südafrika) - Zwölf Liter Cola! Was bei manchen der Verzehr pro Jahr ist, stand bei einem Pärchen aus Südafrika auf der Tagesordnung - mit Folgen. Beide waren stark übergewichtig, legten nun aber eine beeindruckende Transformation hin.
Dawid Lombard (39) und seine Frau Rose-Mari brachten beide zusammen 440 Kilogramm auf die Waage, litten unter anderem unter Bluthochdruck und Diabetes.
Neben den Unmassen an Cola gab es auch jede Menge Fast Food. "Auf dem Weg zu McDonald's hielten wir bei KFC für einen Snack an, und wenn wir abends Lust auf etwas Süßes hatten, aßen wir Schokolade", erzählt Dawid "The Sun".
Und auch sein Sohn Divan (10) nahm immer mehr zu, wurde in der Schule aufgrund seines Gewichtes gemobbt. Für die Familie ein Tiefpunkt, der sie im September 2024 zum Umdenken anregte.
Rose-Mari wandte sich an eine Praxis, die Menschen beim Erreichen ihres Wunschgewichts unterstützt.
Und tatsächlich: Innerhalb von 18 Monaten reduzierte Dawid sein Gewicht von 298 auf 114 Kilo. Seine Frau startete mit 140 und verlor 81 Kilo.
Ausgewogene Ernährung, um das Gewicht zu halten
Der Weg dahin war nicht einfach. Zwar verlor der Südafrikaner innerhalb des ersten Monats 20 Kilo, doch hinter das Steuer seines neuen Wagens passte er dennoch nicht. "Er klappte den Sitz um, um mehr Platz zu schaffen", erinnert sich seine Frau Rose-Mari. Nach Hause ging es mit ständigem Hupen, "weil sein Bauch gegen die Hupe am Lenkrad drückte".
Angefangen mit täglichem Spazierengehen folgte später der Gang ins Fitnessstudio. Zudem gibt es einen von einer Ernährungsberaterin erstellten Ernährungsplan und Fettinjektionen zur Regulierung des Blutzuckerspiegels sowie zur Appetitkontrolle. Die Familie ernährt sich nun ausgewogen.
"Unsere Mahlzeiten bestehen aus Eiweiß, Gemüse und gesunden Kohlenhydraten wie braunem Reis und Roggenbrot", so Rose-Mari. "Wir gönnen uns ab und zu ein Erfrischungsgetränk, aber nur die zuckerfreie Variante."
Beiden geht es mittlerweile viel besser. Dawid, der wegen seines Übergewichtes nicht mehr arbeitsfähig war, fühlt sich nun viel fitter. Sein Wunschgewicht hat er erreicht, möchte sich aber das überschüssige Fett, das noch gut 20 Kilo wiegt, entfernen lassen. Seine Frau hingegen trage ihre Haut mit Stolz, wie sie sagt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/dawid.lombard.3