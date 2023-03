Hochwassergefahr an der Ohre: Alarmstufe 1 bleibt in Wolmirstedt bestehen

Wolmirstedt - Die Lage an der Ohre in Wolmirstedt ( Landkreis Börde ) hat sich nicht verbessert. Noch immer gilt Alarmstufe 1.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) lässt die Warnstufe 1 in Wolmirstedt bestehen. Am Samstag wurde die Stufe ausgesprochen, aktuell gibt es keine Gründe für das Aufheben.

Auch an den Messstationen in Calvörde und Satuelle, wo die Ohre an einigen Stellen über die Ufer getreten ist, stieg der Pegelstand zuletzt leicht an.