Flutkatastrophe mit über 180 Toten: NRW erinnert sich und trauert

Siegburg - Der Rhein-Sieg-Kreis setzt zur Erinnerung an die Hochwasser -Katastrophe vor vier Jahren die Flaggen vor dem Kreishaus in Siegburg auf halbmast.

Alles in Kürze

Bei der Hochwasser-Katastrophe im Sommer 2021 kamen mehr als 180 Menschen ums Leben. © Oliver Berg/dpa

Dies solle ein symbolisches Zeichen des Gedenkens an die Opfer der Flut in Nordrhein-Westfalen und im benachbarten Rheinland-Pfalz sein, teilte der Kreis mit. Die Flaggen von Bund, Land NRW und Kreis sollen am 14. und 15. Juli wehen.

Bei der Hochwasser-Katastrophe im Sommer 2021 starben insgesamt mehr als 180 Menschen. Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland gab es 49 Todesopfer.

"Viele Menschen wurden durch die Ereignisse der Flut teilweise schwer traumatisiert", teilte der Kreis mit.

Vor allem im linksrheinischen Kreisgebiet hätten viele Menschen ihr Haus oder ihre Wohnung sowie ihr Hab und Gut verloren. Es habe zahlreiche Verletzte und neun Tote im Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben.