Innerhalb von 1,5 Stunden: Männer (33 und 83) stürzen sich in die Elbe!

Pirna - Noch immer führt die Elbe Hochwasser (Alarmstufe 1), doch das hielt zwei Männer in Pirna bei Dresden wohl nicht davon ab, sich ins eisige Wasser zu begeben. Beide Vorfälle ereigneten sich am gestrigen Mittwochnachmittag und hielten die Einsatzkräfte auf Trab.

Nachdem er sich aus seiner klatschnassen Kleidung geschält hatte, ging es in eine Rettungsdecke gewickelt und in Begleitung von Beamten ab ins Krankenhaus. Die anwesende Feuerwehr musste bei dem Einsatz nicht eingreifen.

Laut Informationen von TAG24 wurden Einsatzkräfte sofort von Zeugen über die waghalsige Aktion informiert. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge inklusive Schlauchboot auf dem Anhänger rückten an, ebenso die Wasserschutzpolizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt.

Zwei Kameraden der Feuerwehr begaben sich für die Rettung des 83-Jährigen ins Wasser und hielten diesen am Baum fest, als die Äste das Gewicht schließlich nicht mehr tragen konnten und wegbrachen. Auch Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) des Bezirks "Obere Elbe" Pirna halfen bei der Bergung des älteren Herrn.

Um sicherzustellen, dass der 83-Jährige nicht ertrinkt, falls ihn die Kräfte verlassen, hielt sich auch eine Trainerin des Pirnaer Rudervereins bereit. Sie war mit einem Motorboot auf der Elbe unterwegs gewesen und hatte den älteren Mann in den Fluten bemerkt.

Am altstadtseitigen Radweg, etwa 150 Meter von der Einstiegsstelle des Mannes entfernt, konnte dieser dann das Geäst eines Baumes erfassen. Dort entdeckten ihn schließlich auch die Einsatzkräfte.

Aufgrund des Hochwassers dauerte es nicht lange, bis er von den Fluten mitgerissen wurde, die auch in Ufernähe noch stark waren. Radfahrer und Fußgänger beobachteten die Geschehnisse. Erneut wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die zum zweiten Elb-Notfall am gestrigen Mittwoch ausrückten.

Mit einer Unterkühlung wurde der ältere Herr ins Krankenhaus eingeliefert. © Daniel Förster

Mittels Sicherungsleine des Organisatorischen Leiter Rettungsdienstes (OrgL) konnte der Mann, der zu diesem Zeitpunkt von einem Taucher der DLRG gehalten wurde, an Land gezogen werden.

Dort wurde der 83-Jährige von Feuerwehrleuten in Empfang genommen und von Sanitätern betreut. Nach einer ersten Notversorgung wurde er mit einer Unterkühlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Beide Männer befinden sich laut Angaben der Polizei nun in psychiatrischer Behandlung. Die Beamten schließen Straftaten aus.

In Pirna ist es bereits der dritte Vorfall dieser Art seit Jahresbeginn. Am 3. Januar war ebenfalls ein 83-Jähriger in die Elbe gestürzt. Er konnte durch das beherzte Eingreifen einer Kita-Erzieherin gerettet werden.

Vergangene Woche konnte die Feuerwehr auf der Waldschlößchenbrücke in Dresden verhindern, dass sich eine Frau vom höchsten Punkt des Brückenbogens in die Elbe stürzte.