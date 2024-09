Bundes-Cyberagentur mit unkonventionellem Weg: "Hacker, der seit zehn Jahren in seiner Wohnung sitzt"

Christian Hummert, Forschungsdirektor der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Zugeordnet wird die Agentur dem Bundeverteidigungs- sowie dem Bundesinnenministerium. © Heiko Rebsch/dpa

"Für die Entwicklung von Ideen wollen wir auch den Schwarm und dessen Wissen nutzen", sagte der Chef der Bundesagentur, Christian Hummert, der Deutschen Presse-Agentur. Im Rahmen eines im Juni gestarteten bundesweiten Ideenwettbewerbs hätten die Agentur 65 Vorschläge erreicht - auch von Privatleuten.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Ideen zu sammeln, wie autonome, intelligente Systeme im Schwarm agieren könnten. "Zum Beispiel mehrere Drohnen, die den Wald überwachen und beispielsweise Waldbrandgefahr erkennen und vielleicht sogar präventiv Wasser hinfliegen oder so", erklärte Hummert. Neben Privatleuten hätten auch Institute und Firmen ihre Ideen eingereicht.

"Meine Hoffnung ist ja doch irgendwie, dass vielleicht auch der Hacker, der seit zehn Jahren in seiner Wohnung sitzt und nicht ständig in das EU-Vergabeportal guckt, vielleicht mal aufgeschreckt ist und wir so an eine Idee kommen, an die wir sonst nicht gekommen wären."

Aus den 65 Vorschlägen sollen in den kommenden Monaten die besten herausgesucht werden. Die Gewinner-Idee werde dann mit 100.000 Euro prämiert und als Projekt ausgeschrieben - "damit sie irgendwann Wirklichkeit werden kann", erklärte Hummert.