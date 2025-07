Paukenschlag bei WhatsApp: Jetzt bekommen Nutzer Werbung angezeigt

Alles in Kürze

Schon bald werden Werbeanzeigen auch in der Messenger-App WhatsApp zu sehen sein. Doch keine Angst: In den normalen Chats bleibt alles unverändert. (Symbolfoto) © Fotomontage: Weronika Peneshko/dpa, Sebastian Kahnert/dpa

Laut einem Artikel der Technikseite "WABetaInfo" erwartet die Nutzer schon bald das Update, vor dem sich viele gefürchtet haben. Das Unternehmen hat bereits vor circa einem Monat diese Neuerung angekündigt und damit viele ihrer Nutzer verärgert.

So soll die Version "25.20.10.78" Werbung in die sonst anzeigenfreie App bringen. Momentan ist diese Funktion lediglich in der Beta-Phase verfügbar, doch es wird damit gerechnet, dass der Meta-Konzern nach und nach das Update auf die Geräte aller Nutzer spielt.

Doch keine Angst: Die Werbung wird nicht in privaten oder Gruppenchats zu sehen sein, sondern lediglich unter dem Reiter "Aktuelles", also dort, wo man den Status seiner Kontakte oder die verschiedenen abonnierten Kanäle sehen kann.

Die Werbung wird dabei - ähnlich wie auf Instagram oder Facebook - zwischen den einzelnen Statusmeldungen erscheinen.