Frau postet Fundstück von ihrer Uroma: Im Netz kennt die Begeisterung keine Grenzen

Viel eher ließ ein Foto des Gesamtwerkes erkennen, dass es sich um viele lose Blätter in verschiedensten Größen handelte, die allesamt handschriftlich verfasst und in einem Papierordner zusammengefügt waren. Allein dies dürfte eigentlich ausreichen, um in einem Beitrag für ausreichend Begeisterung zu sorgen.

Stolze 4,69 Mark kostete der damalige Einkauf der Urgroßmutter beim Rewe-Lebensmittelmarkt im hessischen Nauheim. © Facebook/Nicole Boerger-Vogel

Das zeigte sich auf einem zweiten Foto, welches Boerger-Vogel an ihren Beitrag anhängte. Obendrein lieferte sie in ihrem Beitragstext die entsprechende Erklärung nach.

So schrieb sie in ihrem Post, den sie in der Facebook-Gruppe "Du bist Naunheimer, wenn ..." veröffentlichte: "Ich habe gerade in das alte Backbuch meiner Uroma, Frida Kraft, geschaut und einen Kassenbon vom Lebensmittelgeschäft Ingeborg Bill gefunden."



Fast noch erstaunlicher als die doch recht geringen Einzelpreise, die sich fast ausschließlich auf Pfennigbeträge beliefen und somit eine eher geringe Gesamtsumme von gerade einmal 4,69 Mark summierten, war die Tatsache, dass sich das Billet über die Jahre so gut gehalten hatte.

Immerhin zeigt der Datumsstempel deutlich erkennbar, dass der Belege aus dem April 1973 stammt und somit mehr als fünf Dekaden auf dem Buckel hat. Lediglich was gekauft wurde, ist entweder nicht mehr erkennbar oder wurde damals noch nicht mit aufgeführt.

Stattdessen kann man genauestens sehen, dass der Einkauf bei Ingeborg Bill in der Wetzlarer Straße in Naunheim getätigt wurde. Im Netz sorgte das postwendend für begeisterte Reaktionen wie "OMG, ist das lange her! Kindheitserinnerungen" oder "gut aufheben, hat Seltenheitswert".

Man darf gespannt sein, wie viele Jahre der alte Kassenzettel noch in diesem Zustand bleiben wird.