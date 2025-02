Frau will Spotify-Account von toter Mutter löschen: So herzlos reagiert der Streaming-Dienst

Reddit - Nach dem Tod eines Menschen kommt auf die Hinterbliebenen nicht nur viel Trauer, sondern auch eine Menge Arbeit zu. Neben der kostspieligen Beerdigung muss sich die Familie der Verstorbenen auch noch um deren Nachlass kümmern und verschiedene Kleinigkeiten regeln, an die man nicht direkt denken würde - wie zum Beispiel einen Streamingdienst kündigen. Auf Reddit berichtete die Tochter einer verstorbenen Frau von ihren - eher unangenehmen - Erfahrungen damit.

Die Reddit-Userin postete in der Gruppe "mildlyinfuriating" (zu Deutsch "Leicht ärgerlich") zwei Screenshots von ihrem Bemühen, das Konto der Mutter bei Spotify zu löschen.

Da ihre tote Mutter auf ihrem Handy zu Lebzeiten auch Spotify genutzt hatte, war klar, dass auch dieser Streamingdienst gekündigt werden müsse. Dies gestaltete sich als gar nicht so leicht.

Userin "tammytrex" verlor vor Kurzem ihre Mutter und steckte mitten in der beschwerlichen Nachbereitung des Ablebens ihres geliebten Menschen.

Spotify ist ein schwedischer Audio-Streaming- und Mediendienstanbieter. (Symbolbild) © 123RF/charnsitr

"Es ist schwer, auf Wiedersehen zu sagen", heißt es in einer Nachricht, welche der trauernden Tochter angezeigt wurde. "Aber man kann Premium jederzeit problemlos wieder beitreten", fügte das schwedische Unternehmen hinzu.

Doch es wurde noch unangenehmer!

Statt es bei dem Spruch zu belassen, wurde "tammytrex" dann noch eine Playlist bereitgestellt, dessen Songs nacheinander gelesen den Spruch "Wenn du uns jetzt verlässt, nimmst du uns etwas" ergaben. Auch der Name der Wiedergabeliste - nämlich "Auf Wiedersehen" - ist im Hinblick auf den Tod ihrer Mutter für die Reddit-Userin alles andere als passend.

"Ich habe das Spotify meiner verstorbenen Mutter gekündigt und es lief nicht wie erwartet", fasste "tammytrex" ihre Erfahrung auf Reddit zusammen.

Andere User wussten nicht, ob sie über diesen Beitrag lachen oder lieber weinen sollten. Schließlich steckte hinter dem Kündigungsservice bei Spotify sicherlich keine böse Absicht, sondern lediglich eine Software, die technisch gesehen nicht angemessen auf den Trauerfall der Tochter eingehen konnte. Trotzdem war diese Vorgehensweise für "tammytrex" bestimmt nicht einfach.

In den Kommentaren erklärte die Userin allerdings, dass ihre verstorbene Mutter das Ganze sicherlich mit Humor genommen hätte. "Oh, sie würde so sehr lachen! Als mein Vater starb, erzählte sie Televerkäufern gern, dass er gestorben sei, wenn sie auf dem Festnetz anriefen und nach ihm fragten."