USA - Am 6. Mai lud ein Instagram -User ein Video hoch, in dem er einen Google-Assistenten fragte, wie viele Juden im Holocaust umgekommen seien, doch Google weigerte sich, die Frage zu beantworten!

Tim Urban, ein bekannter Autor und Blogger, gab gegenüber der New York Post an, das Experiment wiederholt zu haben. Bei seinem Versuch habe der Google-Assistent kein Problem damit gehabt zu sagen, wie viele Deutsche, Amerikaner und Japaner im Zweiten Weltkrieg gestorben seien.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin gedenkt den jüdischen Opfern der Nazis. (Archivbild) © dpa/Christoph Soeder

"Google ist die Anlaufstelle, um unsere Fragen zu beantworten, und Sie möchten einfach das Gefühl haben, dass Sie diesen Antworten und dem Unternehmen dahinter vertrauen können. Und Momente wie dieser brechen dieses Vertrauen", so Urban gegenüber dem Blatt.



Das Video ist auf der Plattform "X" viral gegangen, hat Millionen Aufrufe und wurde unzählige Male neu veröffentlicht. Viele Nutzer zeigen sich besorgt.

"Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass Ignoranten und Rassisten den Holocaust leugnen. Jetzt haben wir Holocaustleugnung durch künstliche Intelligenz", sagte der Gründer der Foundation for Defense of Democracy, Clifford D. May.

In einer Stellungnahme von Google gegenüber der New York Post hieß es, die Reaktion sei nicht beabsichtigt gewesen. Außerdem versuchte man, die Vorwürfe der Holocaustleugnung herunterzuspielen, indem man darauf hinwies, dass diese nur in einigen Fällen und auf bestimmten Geräten vorkämen.

Die Firma Google habe umgehend Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu beheben.