Nach zwölf Jahren: Neue Street-View-Bilder von Google online

Der Internetdienst, der seit 2007 global Rundum-Ansichten aus der Straßenperspektive anzeigt, ist seit 2008 auch in Deutschland aktiv. Drei Jahre später wurde der Dienst in der Bundesrepublik jedoch auf Eis gelegt.

Des Weiteren können Benutzer "viele andere Regionen in Deutschland zum ersten Mal virtuell besuchen", so der Konzern auf seiner Google-Street-View-Seite .

Den Start machen die 20 größten deutschen Städte, von denen Google brandneue Abbildungen von Straßen und Gebäuden online stellte, zum Beispiel von der Elbphilharmonie in Hamburg oder vom Berliner Stadtschloss .

Auch in diesem Jahr tourt Googles Fahrzeugflotte von Juni bis Oktober durch die Republik, um zu fotografieren. In Bayern werden unter anderem die Regionen Oberfranken und Niederbayern abgelichtet, in Sachsen zum Beispiel Bautzen und Görlitz.