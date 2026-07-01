Handschellen werden zur Falle: Internetkauf sorgt für kuriosen Feuerwehreinsatz

Augsburg - Aus Spaß wurde Ernst: Ein paar Handschellen aus dem Internet haben einem Jugendlichen in Augsburg eine Brandverletzung eingebracht und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Handschellen ließen sich nicht mehr öffnen. Am Ende musste die Feuerwehr helfen. © Berufsfeuerwehr Augsburg

Er hatte sich die Schellen mit Freunden bestellt und dann anlegen lassen - aber sie ließen sich nicht mehr öffnen, wie die Augsburger Feuerwehr mitteilte.

Die Freunde versuchten es demnach in der heimischen Keller-Werkstatt mit Werkzeugen. "Die Befreiungsversuche mit Flex und Trennscheibe verschlimmerten die Situation jedoch", hieß es.

Als der Vater des in Not geratenen Jugendlichen die Geräusche aus dem Keller hörte, habe er die Versuche sofort gestoppt - und mit dem Sohn die Feuerwehr aufgesucht.

Der junge Mann hatte bereits leichte Brandverletzungen am Arm erlitten, die durch den Einsatz der Flex entstanden waren, als er bei den Rettungskrfäten eintraf.

Da der Schließmechanismus der Handschellen stark beschädigt war, kam auch die Feuerwehr nicht mehr mit einem Schlüssel weiter, wie sie weiter berichtete. "Als einzige Option blieb das kontrollierte Auftrennen der Handschelle."