Influencer verlor Arm: Jetzt enthüllt er die Wahrheit über seinen Unfall

Wien (Österreich) - Auf seinen Kanälen in den sozialen Medien begeistert der Wiener Influencer Justin Bunyai (20) mehr als eine halbe Million Menschen. Als Justin letztes Jahr nach einem tragischen Unfall einen Spendenaufruf startete, zeigten viele ihr Mitgefühl. Sein teurer Lifestyle ließ seine Fans jedoch stutzig werden. Jetzt spricht er Klartext.

Nach seinem tragischen Unfall beschloss Justin Bunyai (20), dass er etwas in seinem Leben ändern muss. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/justin.bunyai

Im April des vergangenen Jahres änderte sich das Leben des damals 19-jährigen aufstrebenden Influencers aus Wien schlagartig, als er bei einem tragischen Unfall seinen rechten Arm verlor.

Wie der Wiener in einem Video vom gestrigen Montag erklärt, sprang er im April von einem Balkon, nachdem ihm ein Bekannter eine Überdosis der Droge LSD verabreicht hatte. Justin geriet während des Drogentrips in eine Psychose, woraufhin es zu dem tragischen Sturz kam. "Ich bin danach im Krankenhaus aufgewacht und habe erst so nach und nach alles realisiert. Ich war noch für circa eine Woche von der Substanz benommen", erläutert der 20-Jährige mit entrüstender Ehrlichkeit.

Kurz nach seinem Unfall richtete Justins Familie ein Spendenkonto für ihn ein, um ihm den Start in sein neues Leben einfacher zu machen. Binnen weniger Wochen kamen so knapp 30.000 Euro zusammen.

Doch wenige Monate nach seinem lebensgefährlichen Sturz hagelte es Kritik von seinen Fans. Justin zeigte auf seinen Kanälen immer wieder teure Anschaffungen. Hat er etwa das Spendengeld für Luxus auf den Kopf gehauen?

"Bis zum heutigen Tag wurde von dem Geld kein Cent angegriffen", versichert der Internet-Star. So soll das Geld auf einem zweckgebundenen Konto mit eingeschränktem Zugriff liegen.