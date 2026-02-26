Bis 2030: Telekom will Mega-Schallmauer bei Glasfaser durchbrechen
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Bonn - Die Telekom ist beim Ausbau von Glasfaser-Internet im Vorjahr der Konkurrenz offenbar ziemlich enteilt.
Laut des Konzernchefs habe man im vergangenen Jahr 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse in Deutschland gebaut. "Das ist mehr als alle Wettbewerber zusammen."
2024 hatte der Zuwachs 2,2 Millionen betragen, dieses Jahr sollen es erneut mindestens 2,5 Millionen sein.
Damit liegen die Glasfaser-Kabel des Magenta-Konzerns bereits bei 12,6 Millionen Haushalten in Deutschland - 2030 sollen es etwa doppelt so viele sein, und zwar mindestens 25 Millionen. Danach soll der Ausbau weitergehen.
Ein Teil der Kabel geht bis in die Häuser oder bis in die Wohnungen, der andere Teil liegt nur in der Straße.
Glasfaser bietet die stabilste und schnellste Internetverbindung, die Alternativen - also Internet über Telefonleitungen und über Fernsehkabel - gelten perspektivisch als Auslaufmodell.
Zu den Konkurrenten der Telekom gehören die Deutsche Glasfaser, Vodafone und NetCologne.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa