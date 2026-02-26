Bis 2030: Telekom will Mega-Schallmauer bei Glasfaser durchbrechen

Bonn - Die Telekom ist beim Ausbau von Glasfaser-Internet im Vorjahr der Konkurrenz offenbar ziemlich enteilt.

Die Telekom hat für das laufende Kalenderjahr und bis 2030 große Ziele beim Thema Glasfaser. © Oliver Berg/dpa

Laut des Konzernchefs habe man im vergangenen Jahr 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse in Deutschland gebaut. "Das ist mehr als alle Wettbewerber zusammen."

2024 hatte der Zuwachs 2,2 Millionen betragen, dieses Jahr sollen es erneut mindestens 2,5 Millionen sein.

Damit liegen die Glasfaser-Kabel des Magenta-Konzerns bereits bei 12,6 Millionen Haushalten in Deutschland - 2030 sollen es etwa doppelt so viele sein, und zwar mindestens 25 Millionen. Danach soll der Ausbau weitergehen.

Ein Teil der Kabel geht bis in die Häuser oder bis in die Wohnungen, der andere Teil liegt nur in der Straße.