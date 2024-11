TikTok-Star (†24) verkündet eigenen Tod im Video

Zwei Wochen nach ihrem Tod am 15. Oktober wurde auf Bellas Profil ein letztes Video veröffentlicht.

Trotz ihrer Krankheit ließ sich die modebegeisterte 24-Jährige nicht davon abhalten, ihre verschiedenen Outfits und Routinen in TikTok -Clips zu zeigen.

Wie die New York Post berichtet, litt die Australierin seit zwei Jahren an Rhabdomyosarkom im Endstadium, einer seltenen Form von Kieferkrebs.

Sie drehte ein letztes Video vor ihren Tod, um sich von ihrer Community zu verabschieden. © TikTok/Screenshot/bellabrandford0

In diesem emotionalen Clip verabschiedet sich die Influencerin von ihren Fans und nimmt sie mit zu ihrem letzten "Get Ready with Me"-Clip (Mach dich fertig mit mir).

In dem Video zog sie ein grünes Kleid an, das sie mit einer weißen Strickjacke, schwarzen Ballerinas und außergewöhnlichen Accessoires kombinierte.

Im Anschluss bedankte sie sich herzlich bei ihrer Community für die gemeinsame Zeit.

Die Australierin äußerte in dem Video, dass sie friedlich gestorben sei, umgeben von den Menschen, die sie am meisten liebte.