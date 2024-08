Kim Dotcom wird an die USA ausgeliefert: Jetzt wehrt sich der Internet-Mogul

Wellington (Neuseeland) - Seit rund zwölf Jahren gibt es einen Rechtsstreit um den aus Kiel stammenden Internet-Unternehmer Kim Dotcom (50). Nun unterzeichnete Neuseelands Justizminister Paul Goldsmith (52) einen Beschluss zur Auslieferung des 50-Jährigen in die Vereinigten Staaten. Doch der Internet-Mogul gibt nicht auf.

Seit Jahren gibt es einen Rechtsstreit um Kim Dotcom (50). © Geraldine Clermont/AAP/NZ NEWSWIRE FILE/dpa

Wie "The New Zealand Herald" berichtet, hatte Goldsmith am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) bestätigt, einen entsprechenden Auslieferungsbeschluss unterzeichnet zu haben.

"Ich habe alle Informationen sorgfältig geprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass Herr Dotcom an die USA ausgeliefert werden solle, um sich dort einem Prozess zu stellen", zitierte die Zeitung den Justizminister.

Kim Dotcom, der mit bürgerlichem Namen Kim Schmitz heißt, lebt seit 14 Jahren in dem Pazifikstaat. Wegen Verletzung von Urheberrechten und Geldwäsche im großen Stil wollen die USA den gebürtigen Kieler vor Gericht zerren. Bei einer Verurteilung drohen Dotcom 20 Jahre Gefängnis.

Auf der Plattform X gibt sich Black-Hat-Hacker kämpferisch, fast schon trotzig: "Ich liebe Neuseeland. Ich werde nicht weggehen." Auch Ira Rothken, einer von Dotcoms Anwälten, meldete sich zu Wort.

"Der Kampf um Gerechtigkeit geht weiter. Die Welt schaut zu", schrieb Rothken auf X und beteuerte, dass daran gearbeitete werde, den Fall vor den Obersten Gerichtshof Neuseelands zu bringen.