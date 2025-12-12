Beschwerde vor Gericht: Online-Plattform kämpft gegen Social-Media-Verbot

San Francisco/Sydney - Das erst seit kurzem geltende Social-Media-Verbot für Kinder im Alter unter 16 Jahren in Australien wird von der Online-Plattform Reddit vor Gericht angefochten.

Die Online-Plattform "Reddit" geht gerichtlich gegen das Social-Media-Verbot in Australien vor. (Symbolbild) © Matt Slocum/AP/dpa

Der Foren-Betreiber legte beim australischen High Court Beschwerde ein - und argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke.

Dazu verwies Reddit noch auf einen zweiten Punkt: Selbst wenn das Gericht das Verbot als rechtens bewerten sollte, falle man - anders als andere Plattformen - gar nicht unter die Definition sozialer Medien.

Reddit gehört zu den Diensten, bei denen Nutzer im Alter unter 16 Jahren seit Inkrafttreten der neuen Regeln am 10. Dezember keinen Account mehr haben dürfen. Betroffen sind auch neun weitere Anbieter wie TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram.

Reddit setzt unter anderem Software ein, um das Alter der Nutzer zu schätzen. Wer für jünger als 16 gehalten wird, wird aufgefordert, sein Alter nachzuweisen.