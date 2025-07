Datenschutzverstöße: Meta muss einem Facebook-Nutzer 5000 Euro zahlen

Meta, die Betreiberin von sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook, hat eigene Business Tools entwickelt, die von zahlreichen Betreibern auf Webseiten und Apps eingebunden werden. Die Daten der Nutzer werden so dann auch an Meta gesendet.

Das Landgericht Leipzig urteilte, dass der finanzielle Wert eines Nutzerprofils auf datenverarbeitenden Märkten enorm sei. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

"Die Daten sendet Meta Ireland ausnahmslos weltweit in Drittstaaten, insbesondere in die USA. Dort wertet sie die Daten in für den Nutzer unbekanntem Maß aus", sagte Johann Jagenlauf, Gerichtssprecher am Landgericht Leipzig.

Das Gericht stützte sich bei seiner Entscheidung auf Art. 82 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und auf Feststellungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Das EuGh urteilte, da Meta sehr umfangreich personenbezogene Daten verarbeite, führe das zu einem Gefühl, dass das gesamte Privatleben des Nutzers überwacht wird.

Auch deswegen setzt das Landgericht Leipzig das Schmerzensgeld so hoch an.

Die Richter verzichteten darauf, den Kläger informatorisch anzuhören und stellten die 5000 Euro Mindestentschädigung "auf die allgemeine Betroffenheit des aufmerksamen und verständigen 'Durchschnitts-Betroffenen' im Sinne der DSGVO ab", teilte Gerichtssprecher Johann Jagenlauf mit.