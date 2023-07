"Heil Selenskyj": Russisches Propaganda-Video geht viral!

Berlin - In den sozialen Medien geht derzeit ein Satire-Video viral, das zeigt, wie Bundeswehrsoldaten den Haushalt einer deutschen Familie konfiszieren, um alles an die Ukraine zu senden. Abschließend wird in der nun leeren Wohnung ein Bild vom ukrainischen Präsidenten aufgehängt und mit "Heil Selenskyj" salutiert.