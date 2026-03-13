Braut plant Hochzeit in nur 30 Tagen, um todkranken Großvater dabeizuhaben

Irving (Texas/USA) - Es war ein Wettlauf gegen die Zeit: Taylor Bratton (28) hatte die Liebe ihres Lebens gefunden und plante, irgendwann ihren Partner zu heiraten. Dass sie jedoch im Zuge eines schrecklichen Schicksals eher vor den Traualtar treten würde als gedacht, damit hätte die US -Amerikanerin nicht gerechnet.

Taylor Bratton (28) fackelte nicht lang und plante eine Hochzeit in 30 Tagen, um ihren Großvater David (78) mit dabeihaben zu können. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/taylornbratton/mostlycoool/ffilmval

Die 28-Jährige musste bereits zum Beginn des neuen Jahres eine schmerzliche Botschaft verkraften: Ihr Großvater David (78) erkrankte an Leukämie. Die zuständigen Ärzte gaben ihm nur noch wenige Wochen. In Gedanken an eine baldige Hochzeit schmiedete die 28-Jährige gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Salvatore Potts (29) einen Plan.

"Ich wusste sofort, dass ich mir eine Hochzeit ohne ihn nicht vorstellen konnte", erklärte die Amerikanerin gegenüber PEOPLE. Binnen 30 Tagen organisierte das Hochzeitspaar eine komplette Trauung. Via Zoom teilte sie ihrem Großvater das Datum der Zeremonie mit. Dave sei über die Geste "unglaublich gerührt" gewesen.

"Wow, Taylor … das ist eines der beiden Dinge, die ich mir am meisten gewünscht habe. Dich heiraten zu sehen und dass Tano [sein Urenkel, Anm. d. Red.] sich an mich erinnert", habe er zu ihr gesagt. Für Taylor und ihren Mann sei die Planung eine Mammutaufgabe gewesen. "Es blieb keine Zeit, irgendetwas groß zu überdenken – es mussten einfach Entscheidungen getroffen werden", fügte die 28-Jährige hinzu.

So kam es dazu, dass sich das Paar am 1. Februar in der Stadt Irving (Texas/USA) das Jawort gab. Doch bis zur letzten Minute seien Taylor zahlreiche Zweifel gekommen. "Es bestand die reale Möglichkeit, dass er es gar nicht schaffen würde", erklärte Davids Enkelin.