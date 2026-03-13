Braut plant Hochzeit in nur 30 Tagen, um todkranken Großvater dabeizuhaben
Irving (Texas/USA) - Es war ein Wettlauf gegen die Zeit: Taylor Bratton (28) hatte die Liebe ihres Lebens gefunden und plante, irgendwann ihren Partner zu heiraten. Dass sie jedoch im Zuge eines schrecklichen Schicksals eher vor den Traualtar treten würde als gedacht, damit hätte die US-Amerikanerin nicht gerechnet.
Die 28-Jährige musste bereits zum Beginn des neuen Jahres eine schmerzliche Botschaft verkraften: Ihr Großvater David (78) erkrankte an Leukämie. Die zuständigen Ärzte gaben ihm nur noch wenige Wochen. In Gedanken an eine baldige Hochzeit schmiedete die 28-Jährige gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Salvatore Potts (29) einen Plan.
"Ich wusste sofort, dass ich mir eine Hochzeit ohne ihn nicht vorstellen konnte", erklärte die Amerikanerin gegenüber PEOPLE. Binnen 30 Tagen organisierte das Hochzeitspaar eine komplette Trauung. Via Zoom teilte sie ihrem Großvater das Datum der Zeremonie mit. Dave sei über die Geste "unglaublich gerührt" gewesen.
"Wow, Taylor … das ist eines der beiden Dinge, die ich mir am meisten gewünscht habe. Dich heiraten zu sehen und dass Tano [sein Urenkel, Anm. d. Red.] sich an mich erinnert", habe er zu ihr gesagt. Für Taylor und ihren Mann sei die Planung eine Mammutaufgabe gewesen. "Es blieb keine Zeit, irgendetwas groß zu überdenken – es mussten einfach Entscheidungen getroffen werden", fügte die 28-Jährige hinzu.
So kam es dazu, dass sich das Paar am 1. Februar in der Stadt Irving (Texas/USA) das Jawort gab. Doch bis zur letzten Minute seien Taylor zahlreiche Zweifel gekommen. "Es bestand die reale Möglichkeit, dass er es gar nicht schaffen würde", erklärte Davids Enkelin.
Wenige Wochen nach Taylors Hochzeit verstarb ihr Großvater David
Für ihre Hochzeit entschied sich das Brautpaar für eine ganz besondere Location: "Las Colinas Country Club". Für Taylor sei dieser Ort zu einer Art "Heimat" geworden. "Es war eigentlich witzig, weil mein Opa diesen Veranstaltungsort schon immer für unsere Hochzeit vorgeschlagen hatte", sagte Taylor im Interview.
Die 28-Jährige lud zu ihrer Feierlichkeit 17 Personen ein. "Was eine Hochzeit wirklich besonders macht, sind die Menschen und die Liebe im Raum", fügte sie hinzu. Davids Enkelin benötigte weder einen DJ noch habe sie einen Floristen angestellt. Für Taylor und ihren 29-jährigen Partner ging es nur um eins – den Moment.
David und Taylor genossen die Hochzeit und nutzten die letzten Momente im Kreise der Familie. "Ich habe meinen Opa noch nie in meinem Leben so fest umarmt", gab sie zu.
Rund drei Wochen nach Taylors Hochzeit verlor David den Kampf gegen den Krebs. Die 28-Jährige erinnerte sich noch an die letzten Worte, bevor ihr Großvater die Hochzeit verließ: "Ich weiß, du hast das für mich getan."
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/taylornbratton/mostlycoool/ffilmval