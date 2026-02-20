Mega-Schneeballschlacht in München geplant: Fliegen heute zu Tausenden die Kugeln?

München - Fliegen am Freitagnachmittag in München die Schneebälle zu Tausenden an der Alten Pinakothek? Auf jeden Fall, wenn es nach dem Willen des Instagram -Users "dailydaniel0" geht. Die Sache hat jedoch einen Haken.

Wird aus einer auf Instagram geteilten Idee die bundesweit größte Schneeballschlacht? © Screenshot/Instagram/dailydaniel0

Der Münchner ruft seine knapp 25.000 Follower auf, sich an "Deutschlands größter Schneeballschlacht" zu beteiligen.

Er selbst hat "so krass Bock drauf", sich auf dem riesigen Gelände mit möglichst vielen Beteiligten die Schneebälle um die Ohren zu hauen.

Natürlich mit dem klaren Hinweis, dass es zum einen keine offizielle Veranstaltung ist und zum anderen die Leute natürlich aufeinander aufpassen.

"Kein Zielen auf Köpfe, keine Eisbrocken, keine Steine", ruft der Content Creator die Leute auf, sich respektvoll zu verhalten.

Seine Idee der Mega-Spaß-Schlacht hat nämlich größere Wellen geschlagen als er dachte - das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt hat sich bei ihm gemeldet.

Wenn er dies nämlich als Veranstaltung plane, müsse er es genehmigen lassen. Und noch gibt es keine Genehmigungen.