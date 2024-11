Insta-Koch testet Dubai-Schoki: "Wenn 'Kinder Bueno' eine Zehn ist, dann ist das für mich 'ne Sieben"

Bayern/Schweiz - Die einen flippen förmlich aus, um sie zu bekommen, andere fragen sich, was das alles überhaupt soll: Die extrem limitierte " Dubai Schokolade " von Lindt ist (eben nicht) in aller Munde.

Instagram-Koch und Podcaster Christian Blos (34) hat seine Kontakte verrückt gemacht, um die "Dubai Schokolade" zu bekommen. © Screenshots/Instagram/Chris Nanoo (2)

Podcaster und Ex-Rapper Christian "Chris Nanoo" Blos (34) hatte natürlich auch ein fast schon berufliches Interesse an diesem Hype: "Ich bin allen auf die Nerven gegangen", so der Koch und Comedian in seiner Instagram-Story. Mit Erfolg.

Aus der Vorfreude wurde aber schnell Ernüchterung. "Schon ganz gut, aber ...", sucht Nanoo nach den richtigen Worten, nachdem die Schokolade in seinem Mund landete.

Sein Schweizer Kollege Noah Bachofen (29, "Hype Kitchen"/Joyn Schweiz), der mit ihm zusammen die Süßigkeit probiert hatte, versucht ihm zu helfen: "Schon gut, aber ..." Auch er kommt nicht weiter. "Versteh' den Hype nicht", bringt er den Gedanken dann doch zu Ende.

"Wenn 'Kinder Bueno' 'ne Zehn ist, dann ist das für mich 'ne Sieben", urteilt der gebürtige Hesse Blos.

Dabei hatte er sich so viel Mühe gegeben, um überhaupt an die umkämpfte Ware ranzukommen. Er rief den Schweizer Sternekoch Noah Bachofen an und bat ihn um Hilfe. Und der ließ seine Kontakte spielen.