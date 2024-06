Zwei bis drei Kilo über Nacht verlieren: Influencerin räumt mit Mega-Diät-Lüge auf

Gießen - Der Sommer steht praktisch vor der Tür und etlichen von uns mangelt es wohl noch immer an der Strandfigur. Kein Wunder, dass angebliche Wunderdiäten aktuell wieder förmlich aus dem Boden sprießen. Eine, die damit ein gewaltiges Problem hat, ist Influencerin Lealoveslifting .

Influencerin Lea Künzl (27) hat eine ganz klare Meinung zu sogenannten Wunder-Diäten, die derzeit wieder voll im Trend liegen. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

Lea Künzl (27), wie die Internet-Bekanntheit bürgerlich heißt, veröffentlichte am gestrigen Mittwoch ein Video, in dem sie auf einen der aktuell beliebtesten Abnehm-Trends mit dem Namen "Kilokick" einging. Versprochen werden bei der angeblich überaus erfolgreichen Kiloschmelze ganze zwei bis drei Kilogramm Gewichtsverlust - und das über Nacht!

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Für einige Personen, die sich nur wenig mit Gewichts- und Fettverlust sowie gesunden Ernährungsformen auseinandersetzen, scheinbar nicht. Dafür klingeln der 27-Jährigen bei derart vollmundigen Versprechen umso mehr die Alarmglocken.

Denn beim ersten Blick auf die Vorgehensweise beim "Kilokick" wurde der 27-Jährigen direkt angst und bange. So bestünde die Abnehm-Methode lediglich aus einer einzigen Mahlzeit. Bei dieser handele es sich um eine Kombination aus zwei geschlagenen Eiklar, 200 Gramm Magerquark, Zitronensaft und Süßstoff - wahrlich kein Festmahl.

Doch darüber hinaus sei diese Ernährungsform überaus gefährlich und gesundheitsschädigend, wie Lealoveslifting in ihrem Beitrag weiter ausführte: "Natürlich nimmst du ab, wenn nur eine Mahlzeit mit knapp 300 Kilokalorien und viel Protein zu dir nimmst...Der Stoffwechsel wird aber keinesfalls angeregt, beschleunigt oder was auch immer", so die im hessischen Gießen beheimatete Influencerin unter anderem.

Schließlich rief sie ihre Community eindringlich dazu auf, sich nicht von aktuellen Trends in Richtung einer ungesunden Ernährungsform treiben zu lassen.